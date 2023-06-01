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مأساة بمصر.. مقتل 9 أشخاص في اشتعل سيارة نقل ركاب

منذ ساعة واحدة
مأساة بمصر.. مقتل 9 أشخاص في اشتعل سيارة نقل ركاب

وطنا اليوم:في حادث مأساوي جديد بمصر، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر اشتعال النيران في سيارة نقل ركاب متوسطة الحجم “ميكروباص” كانوا يستقلونها على الطريق الأوسط بمدينة 6 أكتوبر.
ووقع الحادث المؤسف إثر اصطدام سيارة نقل بـ”مقطورة” من الخلف بالسيارة الـ”ميكروباص” والتي كانت تعمل بالغاز الطبيعي، ما أدى إلى اشتعال “الميكروباص بالكامل”.
وفر سائق سيارة النقل البالغ من العمر 40 عاماً هارباً فور وقوع الحادث، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبطه، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، كما دفع مدير الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا باشتعال النيران في “ميكروباص” على الطريق الأوسطي ووجود مصابين ووفيات، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وفحصها من قبل خبير فني بالإدارة العامة للمرور والأدلة الجنائية لبيان سبب الحادث، وصرحت بدفن جثث الضحايا عقب ورود تحريات الشرطة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية


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