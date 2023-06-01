الأردن تقاطع تسلم رسالة مطالب لكارفور الأردن

وطنا اليوم:قامت حركة الأردن تقاطع (Jordan BDS) يوم الأربعاء، الموافق 24 أيار، بتسليم رسالة احتجاج لإدارة كارفور في الأردن بالنيابة عنها وعن الجهات الوطنية والمؤسسات والأحزاب والنقابات الموقعة على نداء المقاطعة، حيث جاء هذا التحرك ضمن حملة #لنقاطع_كارفور التي أطلقتها مجموعات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) حول العالم ضد مجموعة كارفور الفرنسية على ضوء افتتاحها لـ 50 فرعاً إسرائيلياً.

تضمنت الرسالة إشعارًا بحملة المقاطعة العالمية ضد مجموعة “كارفور” الفرنسية وجميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية أو اسمها عالمياً، على إثر إبرامها اتفاقية امتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وكلتاهما من الشركات الإسرائيلية المتورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني، كما تضمنت الرسالة مطالبتهم بالضغط على مجموعة ماجد الفطيم لتوضيح علاقتها بهذه الاتفاقية وما يترتّب على المتاجر التابعة لها.

إن أهم أهداف هذه الحملة هو أن تقوم مجموعة الفطيم بفض شراكتها مع مجموعة “كارفور” الفرنسية لتورطها في جرائم حرب، بما يشمل وقف بيع جميع منتجات “كارفور”، وإلا فإنّ المقاطعة ستطال متاجر كارفور الأردن أيضاً إن قررت مجموعة الفطيم الاحتفاظ بعلامة “كارفور” التجارية أو اسمها وبيع منتجاتها.

هذا وقد افتتحت مجموعة “كارفور” الفرنسية مطلع شهر أيار الجاري 50 فرعًا لخدمة النظام الإسرائيلي، بحضور كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد، وذلك في ذات اليوم الذي قرّرت فيه الحكومة الإسرائيلية شنّ عدوانها الأخير على قطاع غزة المحاصَر، والذي راح ضحيته 33 شهيداً وشهيدة، بينهم أطفال قصفوا وهم نيام في بيوتهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كشف تقرير وقّعته 7 منظمات مجتمع مدني عن تواطؤ مجموعة “كارفور” الفرنسية في الجرائم التي يرتكبها نظام الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني. فبجَنيِها الأرباح من مشاريع أقيمت على أراضٍ فلسطينية مسلوبة من أصحابها ومن الموارد الطبيعية التي يحرم منها أهلها، تصبح “كارفور” شريكة في تدعيم نظام الاستعمار الإحلالي الإسرائيلي، وعلينا تحميلها مسؤولية دعمها لهذا النظام الإرهابي وجرائمه المستمرّة وانتهاكاته الجسيمة منذ عقود.

ودعت حركات المقاطعة في الوطن العربي متابعيها ومناصري القضية الفلسطينية ومؤيدي المقاطعة في المنطقة العربية للانضمام إلى هذه الحملة ومقاطعة متاجر كارفور إلى أن يتم تحقيق مطالب الحملة بإنهاء المجموعة الفرنسية لاتفاقية الامتياز مع الشركتين المذكورتين آنفًا ووقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في آلاف المتاجر التي تديرها مجموعة “كارفور” حول العالم.