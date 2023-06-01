البوتاس العربية تهنئ بزفاف ولي العهد الأمير الحسين

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة

برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، بمناسبة زفاف سموه على الآنسة رجوة آل سيف.

إننا وإذ نبتهل الى الله العليّ القدير بهذه المناسبة الكريمة أن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير ومودة، لنسأله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الملكي وليّ العهد قرّة عين لجلالة الملك وللأردنيين، وأن يديم الأفراح على الأردن وأهله.