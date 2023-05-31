الضريبة تحتفل بزفاف ولي العهد الأمير الحسين

وطنا اليوم:احتفلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجميع مديرياتها ومراكزها في المحافظات بمناسبة زفاف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف.

ورفع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد الأمين الامير الحسين، وخطيبته رجوة آل سيف بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله .