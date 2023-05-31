بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الضريبة تحتفل بزفاف ولي العهد الأمير الحسين

منذ ساعة واحدة
الضريبة تحتفل بزفاف ولي العهد الأمير الحسين

وطنا اليوم:احتفلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجميع مديرياتها ومراكزها في المحافظات بمناسبة زفاف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف.
ورفع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد الأمين الامير الحسين، وخطيبته رجوة آل سيف بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:16

مجموعة الخليج للتامين GIG- الاردن تهنئ بمناسبة زفاف ولي العهد

16:13

أسرة الجامعة الألمانية الأردنية تهنئ بمناسبة عقد قران الأمير الحسين

16:11

قسم الإرشاد النفسي في فيلادلفيا ينظم مسابقة فكر واربح في مجال الصحة النفسية‎‎

16:09

أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك والملكة بمناسبة زفاف ولي العهد‎‎

16:07

حزب ارادة يهنىء بزفاف سمو ولي العهد

16:06

بمناسبة زفاف ولي العهد.. عمل عن بعد ليومين شهريا لموظفات الاقتصاد الرقمي

16:02

هذا ما سيرتديه ولي العهد الأمير الحسين في مأدبة العشاء

15:47

بالصور حمام العريس لولي العهد في بيت ابن عمه عمر الفيصل

15:40

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

15:38

أقارب ورفاق ولي العهد في القوات المسلحة يقيمون حمّام العريس لسموه

15:23

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

15:14

الدكتور بسام البطوش يهنئ الملك بزفاف ولي العهد

وفيات

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله