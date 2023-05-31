وفاة الشابة ناديا عفانة المريضة بالسمنة المفرطة

وطنا اليوم:توفيت ناديا عفانة، الأربعاء ،بعد معاناتها مع مرض السمنة، بعد أن نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلى أن فارقت الحياة لاحقا.

وكان فريق متخصص من كوادر دفاع مدني الزرقاء والمؤلف من 20 شخصا نقل عفانة قبل أسابيع في الزرقاء لواء الرصيفة، إذ كانت تزن نحو 400 كيلو غرام من منزلها .

إخلاء ناديا

وقال مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد المهندس محمد خريسات، حينها إنه تم إخلاؤها من عمارة في الطابق الثاني إلى أحد مستشفيات العاصمة عمان لاستكمال علاجها من مرض السمنة المفرطة.

وأضاف خريسات أنه تم استخدام معدات خاصة لإخراجها من منزلها نتيجة وزنها الزائد بعد وضع خطة خاصة وعمل مسح شامل للمنزل