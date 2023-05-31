غرفة تجارة عمان تحتفل بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:احتفلت غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمشاركة رؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالغرفة.

واشتمل الحفل الذي اقيم بمقر تجارة عمان، على دبكات وأهازيج وأغان وطنية عبرت عن فرح الجميع بهذه المناسبة العزيزة على القلوب، بالإضافة لتزيين مبنى الغرفة ورفع العلم الأردني وتوزيع الحلوى على المركبات والمواطنين ابتهاجا بالمناسبة.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في كلمة له خلال الاحتفال ان إقامة هذا الحفل جاء تعبيرا من القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، عن فرح وابتهاج القطاعات التجارية والاقتصادية ومجلس إدارة الغرفة وموظفيها، بزفاف سموه ومشاركة الاسرة الأردنية هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وأضاف ان زفاف سمو ولي العهد يمثل حدثا وطنيا أدخل البهجة والسرور والفرح على قلوب الأردنيين، وعرسا وطنيا يضاف إلى أعراس الأردن التي نحتفل بها “فرحة وابتهاجا”، داعيا المولى العلي القدير أن تستمر أفراح الوطن في أردننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

ورفع الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان آسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية، بمناسبة زفاف سموه، داعيا الله ان يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة البناء والتحديث.