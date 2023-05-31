الحكومة : انخفاض معدل البطالة في الأردن

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2023.

ووفق ما ورد جاءت النتائج كما يلي:

البطالة:

• بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023 (21.9%) بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.

• وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2023(19.6%) مقابل (30.7%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

• وبمقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2023 مع الربع الرابع للعام 2022 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض لكل من الذكور والإناث بمقدار 1.0نقطة مئوية.

المتعطلون:

• بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ25.8%مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

• أشارت النتائج إلى أن 54.9%من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن44.7%من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

• تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى26.7%مقابل79.5%للإناث.

• بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية15-24سنة46.1%للمجموع (42.1%للذكور مقابل64.1%للإناث).

• أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء بنسبة بلغت26.4%،وأدنى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت18.3%.

المشتغلون:

• 26.0%نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

• تركز60.5%من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.2%.

• 48.6%من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.9%ثانوي و41.8% أعلى من الثانوي.

• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.3%هم مستخدمون بأجر (83.1%للذكور مقابل 94.9%للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

• أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.5%من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 11.0%للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 71.5% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 26.4%بين الذكور.

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.3% (53.3% للذكور مقابل 13.7%للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 33.2% (53.2%للذكور و 13.7% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2022.