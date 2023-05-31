بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

4 دول عربية تتصدر قائمة البؤس العالمي

منذ 12 ثانية
4 دول عربية تتصدر قائمة البؤس العالمي

وطنا اليوم:تصدرت أربع دول عربية قائمة “مؤشر البؤس العالمي” عام 2022، الذي يصدره سنوياً أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز البروفسور ستيف هانكي.
وهذه الدول العربية هي سوريا ولبنان والسودان واليمن، بحسب المؤشر الذي يصنف 160 دولة في قائمة التعاسة.
مؤشر البؤس العالمي يصنف الدول وفق:
نسبة البطالة
نسبة التضخم
معدلات الإقراض
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وبحسب المؤشر، فإن زيمبابوي هي الدولة الأكثر بؤساً في العالم، وهي من بين الدول الخمس الأكثر كآبة لمدة 3 سنوات متتالية.
وجاءت فنزويلا، التي عانت أيضاً سوء الإدارة الاقتصادية في المرتبة الثانية، تليها سوريا التي شهدت أكثر من عقد من الحرب في المرتبة الثالثة.
وفي المرتبة الرابعة لبنان، وبعده مباشرة السودان، فيما احتل اليمن المرتبة السابعة.

أفضل مدن العالم للعيش
على الطرف الآخر، أي الدول الأقل بؤسا، ظلت سويسرا في ذيل القائمة، وهي واحدة من أغنى دول العالم ومن بين الأفضل بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع ومتوسط الرواتب، وفقاً لأحدث مؤشر للتنمية البشرية للأمم المتحدة.
وجاءت دولة الكويت ثانية كأقل دولة بؤساً في العالم في 2022، تليها أيرلندا، واليابان، وماليزيا، وتايوان، والنيجر، وتايلاند، وتوغو، ومالطا.
من ناحية ثانية، تراجعت بريطانيا من المرتبة 153 إلى 129 على مقياس الدول الأكثر بؤساً.
ويقول البروفيسور هانكي إن التضخم، الذي تجاوز 10% في مارس الماضي كان عاملاً مساهماً رئيساً.
وفي المقابل، ارتقت الولايات المتحدة من المرتبة 102 إلى المرتبة 134 على مقياس الدول الأكثر بؤساً، مع تسجيل أدنى مستوى بطالة منذ عقود.
واحتلت أوكرانيا التي تعيشاً حرباً منذ 2022، المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر بؤساً، بسبب ارتفاع معدلا البطالة 3 ثلاثة أضعاف


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:05

البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO27001 العالمية لإدارة أمن المعلومات

11:58

احتفال صندوق الاستثمار بالأعياد الوطنية وزفاف سمو ولي العهد

11:55

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على موقع فلسطيني في لبنان

11:47

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلوي

11:36

الأمن يثني فتاة عن الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر سيل الزرقاء

11:22

البرهان يهدد باستخدام قوة مميتة ضد الدعم السريع

11:19

ازدحامات تشهدها شوارع العاصمة عمان قبل بدء العطلة المقررة اعتباراً من الساعة الواحد من ظهر الاربعاء

11:12

عشائر تل الصافي القيسية تهنئ الملك بزفاف ولي العهد

11:07

هام من الأراضي والمساحة حول إلغاء معاملات نظام الكلف الإدارية

10:58

وسما الزفاف الملكي وولي العهد يتصدران تويتر الأردن

10:43

مجموعة العموش للأستثمارات السياحية تقيم حفل غداء لأطفال ” sos “بمناسبة زفاف ولي العهد

10:27

مضاعفة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة

وفيات

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله