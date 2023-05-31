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البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO27001 العالمية لإدارة أمن المعلومات

منذ 12 ثانية
البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO27001 العالمية لإدارة أمن المعلومات

وطنا اليوم:حصل البنك الأردني الكويتي ولأول مرة على شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 27001:2013، والمتعلقة بتطبيق كافة متطلبات المعيار الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO). وقد شمل نطاق الشهادة كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بأمن المعلومات وتكنولوجيا المعلوماتالخاصة بالأنظمة البنكية والخدمات الرقمية ومراكز البيانات والدوائر المساندة.

وفي احتفالية أقيمت في مبنى الإدارة العامة للبنك بحضور السيد هيثم البطيخي المدير العام التنفيذي، تم تسليم شهادة الاعتماد من قبل السيد محمد حمد المدير الإقليمي لشركة ControlCase العالمية والتي قدمت خدمات استشارية للبنك للحصول على الاعتماد، وحضر الاحتفالية مندوبين عن إدارات البنك التي ساهمت بالحصول على الشهادة.

وقد أشاد السيد هيثم البطيخي بهذا الإنجاز الذي يأتي نتيجة لتظافر الجهود من قبل إدارة المخاطر وأمن المعلومات مع الإدارات المعنية، وينسجم مع استراتيجية البنك الهادفة لتحسين تجربة العملاء من خلال أحدث الخدمات الرقمية وتوفير أعلى درجات الحماية لتعاملات العملاء وبياناتهم. كما أكد على أن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات من أهم أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خصوصاً في ظل التحول الرقمي المتسارع في الخدمات والعمليات.

وعقّب السيد محمد حمد، بأن الشهادة تؤكد على تطبيق البنك لأعلى معايير إدارة أمن المعلومات والضوابط التقنية والاجرائية التي من شأنها رفع مستوى الأمن السيبراني حسب أفضل الممارسات العالمية على الخدمات الرقمية المتطورة المقدمة من قبل البنك.

ويذكر أن البنك حصل على الشهادة بعد أن تم التدقيق على التزامه بمتطلبات المعيار من قبل شركة IRQS العالمية والمرخصة لإصدار الاعتماد (Certification Body)، ويعد المعيار الدولي ISO/IEC 27001 من أفضل المعايير التي تتحقق من كفاءة إدارة أمن المعلومات والالتزام بالضوابط الأمنية التي من شأنها رفع مستوى الحماية وادارةمخاطر المعلومات والتكنولوجيا.


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