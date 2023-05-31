بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

مجموعة العموش للأستثمارات السياحية تقيم حفل غداء لأطفال ” sos “بمناسبة زفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
مجموعة العموش للأستثمارات السياحية تقيم حفل غداء لأطفال ” sos “بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:اقام السيد أحمد العموش حفل غداء لأطفال قرى “sos” بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف سمو الامير الحسين بن عبد الله .
وصرح العموش بأن الاطفال الايتام بشكل عام هم وصية المغفور له الملك الحسين بن طلال “طيب الله ثراه” ولكي تكون الفرحة شاملة لكل فرد على ثرى الاردن الحبيب بهذه المناسبة السعيدة.
يذكر بأن العموش أقام مادبة غداء تخللها توزيع الهدايا والملابس والالعاب على الاطفال كما شملت على مشاركة الاطفال بالغناء على أنغام الاغاني الوطنية واللذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه اللفتة الطيبة والمباركة .
بدوره شكر العموش ادارة قرى “sos” على تعاونهم بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الاردنيين.

WhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.50 AM 1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.50 AM 2 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.50 AM - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.51 AM 1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.51 AM 2 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.51 AM 3 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.51 AM - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.52 AM 1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.52 AM - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.53 AM 1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.53 AM 2 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2023 05 31 at 10.38.53 AM 3 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:47

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلوي

11:36

الأمن يثني فتاة عن الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر سيل الزرقاء

11:22

البرهان يهدد باستخدام قوة مميتة ضد الدعم السريع

11:19

ازدحامات تشهدها شوارع العاصمة عمان قبل بدء العطلة المقررة اعتباراً من الساعة الواحد من ظهر الاربعاء

11:12

عشائر تل الصافي القيسية تهنئ الملك بزفاف ولي العهد

11:07

هام من الأراضي والمساحة حول إلغاء معاملات نظام الكلف الإدارية

10:58

وسما الزفاف الملكي وولي العهد يتصدران تويتر الأردن

10:27

مضاعفة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة

10:04

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار

09:59

تجار الالبسة يشتكون ضعف الإقبال وتغول البيع الإلكتروني

09:57

الدولة بحاجة إلى هؤلاء

09:48

التربية تفتح باب التسجيل لبيع شقق سكنية – رابط

وفيات

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله