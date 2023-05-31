مجموعة العموش للأستثمارات السياحية تقيم حفل غداء لأطفال ” sos “بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:اقام السيد أحمد العموش حفل غداء لأطفال قرى “sos” بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف سمو الامير الحسين بن عبد الله .

وصرح العموش بأن الاطفال الايتام بشكل عام هم وصية المغفور له الملك الحسين بن طلال “طيب الله ثراه” ولكي تكون الفرحة شاملة لكل فرد على ثرى الاردن الحبيب بهذه المناسبة السعيدة.

يذكر بأن العموش أقام مادبة غداء تخللها توزيع الهدايا والملابس والالعاب على الاطفال كما شملت على مشاركة الاطفال بالغناء على أنغام الاغاني الوطنية واللذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه اللفتة الطيبة والمباركة .

بدوره شكر العموش ادارة قرى “sos” على تعاونهم بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الاردنيين.