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الأردنيون على موعد مع انخفاض كبير بأسعار المحروقات

منذ 3 ثواني
الأردنيون على موعد مع انخفاض كبير بأسعار المحروقات

وطنا اليوم:تتجه أسعار المحروقات في الأردن إلى انخفاض كبير يُعد الأكبر خلال ثلاث سنوات، وفقًا لتصريحات خبير الطاقة عامر الشوبكي.
وأضاف الشوبكي الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتراوح انخفاض سعر البنزين 90 حوالي خمسة قروش ونصف للتر، بينما ستنخفض تكلفة التنكة بمقدار دينار وعشرة قروش، وبالنسبة للبنزين 95 والسولار، من المتوقع تخفيض سعرها بنحو خمسة قروش للتر ودينار للتنكة.
من جهتهم قال خبراء اقتصاد، إن انخفاض أسعار المحروقات بمثابة بشارة إيجابية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث سيتيح انخفاض أسعار المحروقات تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليص تكاليف التشغيل للشركات والمؤسسات.


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