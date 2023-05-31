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مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في الأغوار

منذ 3 ثواني
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في الأغوار

وطنا اليوم:قتل شخص واصيب اخر باطلاق نار، اثر مشاجرة وقعت في منطقة الشونة الشمالية في لواء الاغوار الشمالية ليل الثلاثاء الاربعاء، وفق مصدر امني.
واكد المصدر انه تم اسعاف المصاب الى المستشفى وما لبث ان فارق الحياة وتم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي.
واكد المصدر انه تم القبض على المشتبه به والتحقيق جار للوقوف على ملابسات الحادث


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