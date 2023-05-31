أدهم نابلسي يرد على مشهورة بمواقع التواصل ادعت حمْلها منه

رد الفنان الأردني أدهم نابلسي، على ادعاءات مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري، بخصوص أنباء “حملها بطفله بالحلال”.

وعلى حسابه في “فيسبوك”، كتب أدهم نابلسي: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين..وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

وأضاف نابلسي: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات أنها ليست صحيحة”.

وفي وقت سابق، أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وعبر حسابها في “تيك توك”، نشرت أنجي خوري مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ، حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي.

وعلى حسابها في إنستغرام، حذفت أنجي خوري بداية جميع صورها الجريئة من الحساب واستبدلتها بصور للنابلسي ولجنينها (صور سونار)، وصور لها بالحجاب، حيث ادعت أنها تحجبت بسبب نابلسي، ولقطات لها مرتدية الحجاب.

في حين عادت خوري وحذفت عددا كبيرا من الصور التي نشرتها، من بينها صور الجنين، وصور أدهم.