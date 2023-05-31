بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

أدهم نابلسي يرد على مشهورة بمواقع التواصل ادعت حمْلها منه

منذ ساعة واحدة
أدهم نابلسي يرد على مشهورة بمواقع التواصل ادعت حمْلها منه

 

 

رد الفنان الأردني أدهم نابلسي، على ادعاءات مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري، بخصوص أنباء “حملها بطفله بالحلال”.

وعلى حسابه في “فيسبوك”، كتب أدهم نابلسي: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين..وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

وأضاف نابلسي: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات أنها ليست صحيحة”.

وفي وقت سابق، أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وعبر حسابها في “تيك توك”، نشرت أنجي خوري مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ، حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي.

وعلى حسابها في إنستغرام، حذفت أنجي خوري بداية جميع صورها الجريئة من الحساب واستبدلتها بصور للنابلسي ولجنينها (صور سونار)، وصور لها بالحجاب، حيث ادعت أنها تحجبت بسبب نابلسي، ولقطات لها مرتدية الحجاب.

في حين عادت خوري وحذفت عددا كبيرا من الصور التي نشرتها، من بينها صور الجنين، وصور أدهم.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

06:06

“أين رئيس الوزراء” عبارة تواصلية اردنية بعد دخول الخصاونة بحالة “صمت إعلامي”

05:41

مخالفة سير تدفع شاب لتأسيس شركة اصبحت تحقق ايرادات بقيمة 118 مليون دولار

05:33

اقرار تشريع سقف الدين

05:18

4 آلاف مدعو على مأدبة عشاء الملك اليوم

23:07

إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد

22:05

“ثورة في المناهج المصرية”… هكذا بدأت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرها

21:54

هذا ما قالته رغد صدام حسين بعد فوز اردوغان

21:51

عاجل جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه، ويؤكد عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة

21:12

من هو منفذ عملية خطف المواطن السعودي في لبنان ؟

20:39

مسيرة بحرية ضخمة تحتفي بزفاف ولي العهد في العقبة

20:34

احتفال جماهيري كبير بزفاف سمو ولي العهد بالبترا

20:30

إرث يوغوسلافيا يهدد بانفجار كبير في البلقان

وفيات

وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع