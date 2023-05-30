استرجاع نقدي بنسبة 25% على تطبيقات التوصيل باستخدام بطاقة ISKAN V-Card الرقمية

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان مؤخراً حملة بعنوان “25% كاش باك على كافة تطبيقات التوصيل” وهي حملة استرجاع نقدي بنسبة 25% وبحد أقصى 25 دينار شهرياً على كافة بطاقات ISKAN V Card القائمة والجديدة، وذلك عند استخدام البطاقة – للحصول على أي خدمات من خلال تطبيقات التوصيل.

وتأتي الحملة التي تستمر لثلاثة أشهر ضمن سعي بنك الإسكان المتواصل لتحفيز عملائه على تبني خدماته ومنتجاته الإلكترونية وبما يواكب مسيرة البنك في التحول الرقمي، بما في ذلك أدوات الدفع الالكتروني ومن أبرزها بطاقة ISKAN V-Card الرقمية.

يذكر أن بطاقة ISKAN V-Card الرقمية تتمتع بالعديد من المزايا كالإصدار الآلي والشحن المجاني والفوري من خلال نظام إسكان أونلاين وإسكان موبايل دون الحاجة لزيارة البنك، بالإضافة إلى فترة الصلاحية الطويلة لـ5 سنوات، والتحكم الكبير بها من حيث الإيقاف وإعادة التفعيل والشحن واسترجاع البيانات لإجراء المشتريات دون الحاجة للبطاقة البلاستيكية بحرية وسهولة وبالمجان، إلى جانب القبول الواسع لها عند الشراء عبر الإنترنت أو تسديد قيم الفواتير، وذلك بأعلى درجات الحماية والأمان من خلال خدمة حماية المشتريات على المواقع الإلكترونية.