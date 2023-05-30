بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض مبيعات السولار 16% في الثلث الأول من 2023

منذ 3 ثواني
انخفاض مبيعات السولار 16% في الثلث الأول من 2023

وطنا اليوم:انخفضت مبيعات مادة السولار في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 16% لتسجل 589 مليون لتر، مقارنة مع 698 مليون لتر للفترة ذاتها من عام 2022، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب البيانات ، انخفضت مبيعات مادة الكاز، بنسبة 8%، في الثلث الأول من 2023، لتسجل 65 مليون لتر، مقارنة مع 71 مليون لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي.
وكذلك انخفضت مبيعات مادة البنزين (أوكتان 95)، في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4%، لتصل إلى 46 مليون لتر، مقارنة مع 48 مليون لتر في الثلث الأول من العام الماضي.
أما مبيعات مادة البنزين (أوكتان 90)، فارتفعت بنسبة 2% حتى نهاية نيسان الماضي، مسجلة 570 مليون لتر، مقارنة مع 560 مليون لتر بيعت، خلال الفترة ذاتها من عام 2022.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:39

أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي المستشارين والملحقين الثقافيين العرب ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم

15:35

زيادة الطلب على الدينار مع نشاط الحركة السياحية بالأردن

15:29

إربد: إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

15:26

أسرة جامعةِ البترا تهنئ الملك بزفاف ولي العهد

14:47

مقتل مستوطن بإطلاق نار قرب طولكرم

14:21

إيعاز بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

14:06

الحبس 3 أشهر لـ مريض بالإيدز سرق علكة من أحد المولات

14:01

%35 من الأردنيين يعانون من الحساسية

13:53

بدء وصول ضيوف الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد

13:50

الفيصلي يقرر عودة بعثة فريقه إلى الأردن بأسرع وقت ممكن

13:45

العثور على جثة الفتى المفقود في الزرقاء

12:52

عضو هيئة تدريس من جامعة فيلادلفيا تشارك المنتدى الثقافي لمدارس فيلادلفيا‎‎

وفيات

وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع