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الفيصلي يتراجع عن الانسحاب من بطولة القدس والكرامة

منذ 3 ثواني
الفيصلي يتراجع عن الانسحاب من بطولة القدس والكرامة

وطنا اليوم:قرر النادي الفيصلي التراجع عن قرار الانسحاب من بطولة القدس والكرامة، حيث لن تعود البعثة إلى العاصمة عمان، كما أعلنت الإدارة مساء الإثنين.
وتوجهت بعثة الفيصلي رفقة بعثة الوحدات إلى مدينة الخليل، في زيارة مرتبة مسبقاً، لمقابلة المحافظ وجهاء المدينة، قبل العودة إلى القدس وزيارة المسجد الأقصى المبارك.
يذكر أنه لم يتم البت بأمر المباراة التي تم إيقافها في الوقت بدل الضائع بسبب احداث شغب، إلا أن المعلومات تبين إمكانية خوض المباراة النهائية من فريق يجمع نجوم الوحدات والفيصلي بفريق يجمع نجوم الكرة الفلسطينية


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