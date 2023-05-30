1.1 مليار دولار حوالات الأردنيين بالخارج

وطنا اليوم:شهدت حوالات العاملين في الخارج تحسنًا في أدائها خلال نيسان 2023 مقارنة مع آذار من نفس العام وبنسبة 5.5% لتبلغ ما مقداره 274.8 مليون دولار (194.8 مليون دينار)، وفقا بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 1.103 مليار دولار (782.0 مليون دينار)، وذلك مقابل 1.131 مليار دولار (802.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي