تجار: 30% انخفاض أسعار الزيوت النباتية خلال الشهر الماضي

وطنا اليوم:قال تجار مواد غذائية ومستوردون ان الزيوت النباتية انخفضت أسعارها خلال الشهر الماضي بنسب وصلت الى 30 بالمئة مقارنة بالاشهر الماضية.

ولفتوا الى ان نسبة كبيرة من السلع انخفضت اسعارها بالسوق المحلي بسبب تراجع القدرة الشرائية وضعف الطلب الامر الذي دفع بالتجار الى تقديم عروض على السلع كهدف من عمليات التسييل للوفاء بالتزامتهم.

واكد المستورد مصطفى خرفان ان اسعار الزيوت النباتية انخفضت بنسب تراوحت بين 25 الى 30 بالمئة تقريبا موضحا ان نسبة كبيرة من المواد الغذائية انخفضت اسعارها بالسوق المحلي.

واشار الى ان الطلب على المواد الغذائية تراجع بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي مبينا انه ومن بعد شهر رمضان تراجع الطلب بنسب كبيرة على المواد الغذائية.

وبين ان اسعار السلع انخفضت بسبب قيام التجار بتقديم عروض والبيع باسعار منافسة وباقل من الكلف بهدف عمليات التسييل وتغطية الالتزامات المترتبة عليهم من ايجارات ورواتب وغيرها من الالتزامات

واتفق التاجر صقر خرفان مع ماذهب اليه مصطفى حول انخفاض اسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ مبينا ان تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين دفعت التجار للبيع باقل من التكلفة

واكد صاحب سوبر ماركت في منطقة عمان محمود ابو الطيب ان الطلب على المواد الغذائية تراجع بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية عازيا السبب في ذلك الى تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين بعد جائحة كورونا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية* 127.2 نقطة في يسان 2023، أي بارتفاع قدره 0.8 نقاط (0.6 في المائة) عن مستواه في آذار وراوح عند 31.2 نقطة (19.7 في المائة) دون مستواه المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية. وكانت الزيادة الطفيفة في المؤشر خلال شهر نيسان نتيجة الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار السكر، إلى جانب ارتفاع مؤشر أسعار اللحوم، في حين واصلت مؤشرات أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية تراجعها.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 130.0 نقطة في نيسان، أي بتراجع قدره 1.8 نقاط (1.3 في المائة) عن مستواه المسجّل خلال شهر آذار، ما يمثل تراجعًا للشهر الخامس على التوالي. ويدلّ استمرار تراجع مؤشر الأسعار إلى تضافر تأثيرات استقرار الأسعار العالمية لزيت النخيل وتدني أسعار زيوت الصويا وبذور اللفت ودوار الشمس. وحافظت الأسعار الدولية لزيت النخيل على نفس مستواها تقريبًا