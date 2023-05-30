وفاة طفل وإصابة شاب بحادثي دهس منفصلين

وطنا اليوم:توفي طفل 9 سنوات وأصيب شاب 31 سنة، إثر حادثي دهس منفصلين في محافظتي إربد والعاصمة عمان.

وفي التفاصيل قال النقيب موفق الخطبا من إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام، إن الإدارة في محافظة إربد تعاملت مع حادث دهس طفل وصدم مركبة متوقفة ما أدى إلى وفاة الطفل، حيث كان قد خرج من منزله مسرعا وعدم اتخاذ السائق للاحتياطات المرورية.

كذلك فإنّ كوادر الإدارة في منطقة جنوب العاصمة تعاملت مع حادث دهس شاب في المنطقة الواقعة من الدوار االسابع باتجاه الدوار السادس، أثتاء عبوره للشارع وقد أصيب إصابة بليغة جراء عدم اتخاذ السائق الاحتياطات والتدابير المرورية.

وبين الخطبا أنّ فضول السائقين في منطقة حادث الدهس أدى إلى تباطؤ المرور وعدم سيره بطريقة طبيعية.