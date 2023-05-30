مرج الفريقين يتفقان!

د. ذوقان عبيدات

في كل مرة يثور العنف الأردني في الملاعب- وليس عنف الملاعب-

نقدم النصائح، ونخفي المشكلة

ونقيّدها ضد مجهول ونقفل الملف، وكأن شيئًا لم يحدث ، ونكتفي بالقول نحن محترمون ولكنها فئة مندسّة حاولت تخريب قيمنا العظيمة التي تحترم التنوع والاختلاف!

مرت الأحداث العنقية، ومرّ اليوم العالمي للعيش معًا بسلام، ولم تكلف أي مؤسسة تربوية أو شبابية أو حتى سياسية بالوقوف لحظة أمام ما يعنيه هذا اليوم،

وزارة التربية مشغولة بالتوجيهي،

ووزارة التعليم العالي مشغولة بتقييم رؤساء الجامعات، ووزارة الشباب غالبًا لا مشاغل لها مثلها

مثل وزارة التنمية السياسية!

وكما قلت معظم مؤسسات الدولة ماشية بالتعشيق!! وأحداث ملعب فلسطين نتاج لكل ما سبق!

دعونا نبحث عن بيئة الأردنيين

السيكولوجية هذه الأيام، الأردنيون مرتاحون ، مغمورون باحتفالات وطنية كبرى دليلها:

خروج الآلاف في مظاهر الفرح،

وحفلات الدبكة والأغاني الوطنية

وبانتظار الفرحة الكبرى يوم الخميس !

أضف إلى ذلك فرحتهم العظمى بنجاح المنقذ بطل الإسلام وربما العروبة أردوغان! إذن الأردنيون

فرحون وأعصابهم غير مشدودة

إطلاقًا، فانفعالات الفرح توترٌ إيجابي يدعو للهدوء والاسترخاء الإيجابي!!، ولنعد إلى مناسبة

العنف في الملاعب! :

المباراة ودية،

وكلنا يعرف ما معنى الود، والمباراة في فلسطين ، وكلنا نعي ماذا تعني فلسطين! والمباراة في

يوم القدس، وكل أردني يدرك جلال المكان و المناسبة، والمباراة تجري تحت نظر وعناية ومتابعة جميع الأجهزة الأردنية!! وأخيرًا، جرت المباراة بين فريقين أردنيين

صديقين- ولو بالتكاذب-،

والفريقان يقتسمان معظم الجمهور الأردني! والغبي فقط

هو من لا يدرك أن المولود الأردني يؤيد هذا الفريق أو ذاك!!

إذن ما سبب التوتر وهذا العنف؟

أردنيون فرحون بأكثر من مناسبة

فرح، والمسرح فلسطين والقدس، والغاية نشر الروح الرياضية والمحبة! هذا كله مفهوم، ولكن ما ليس مفهومًا إطلاقًا هو:

إذا كان سبب العنف المباشر انفعالًا فرديًا لقدم لاعب، فأين كانت عقول الإداريين الموجودين في الملعب؟ بل وأبن كانت حكمة اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ، ولا أقول وزارة الشباب لأنها ربما لم تسمع بالمباراة ولا بما نتج عنها!

هل هو خطأ من قدم ضالة؟

أم قصور من أجهزة ومسؤولين

فرضتهم “الدولة” علينا وعلى إداراتنا؟

قد نفهم جميعًا أننا نخفي المشاكل، ولكن ما لا نفهمه أنّ من يتصدى لمعالجة أسباب العنف وعوامله ليس موجودًا

في مؤسساتنا ذات العلاقة ،

ولكن من تصدّى هو فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية

في ملاحقة العديد من الناشطين

على مواقع التواصل ممن تعتقد أنهم فتنويون!! غالبًا ستنجح وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مسعاها حيث ترفع الهمّ مؤقتًا عن المؤسسات المعنية بالبناء النفسي والتربوي والاجتماعي والشبابي للشخصية الأردنية! وبانتظار عنف جديد!

ويبقى سؤال:

إذا كان هذا سلوك بعض الأردنيين أيام الفرح، فالويل الويل إذا غضبوا!!

وتحية إلى كل مسؤول لم يقم

بواجبه!