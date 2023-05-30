مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الخضار.. الزهرة بـ90 قرشا

وطنا اليوم:اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات؛ حيث تراوحت أسعار البندورة في محال تجارية من 50–60 قرشا والخيار 65 قرشا فيما وصل سعر كيلو الزهرة 90 قرشا.

وأكد مواطنون في شكواهم أن بعض أصناف الخضار والفواكة تشهد ارتفاعا ملحوظاً وغير مبرر في الأسواق المحلية، متجاوزا السقوف السعرية وعكس ما تظهر عليه الأسعار في نشرة السوق المركزي.

ودعوا إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة على الأسواق لكبح جشع التجار في الوقت الذي أكد فيه معنيون توافر كميات الانتاج وبلوغ الفائض منها أعلى الكميات.

وكشف رئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة عن وجود وفرة في الخضراوات والفاكهة يوميا.

وبين الرواشدة أن الإنتاج اليومي يرفد الاسواق بكميات أكبر من الخضراوات والفواكه حيث بلغت الكميات الواردة للأسواق 3500- 4000 طن.

وأشار إلى أن توافر الكميات يجب أن يفرض حالة من الاستقرار في أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق المحلية

مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة لتصل الخضراوات والفواكة بأسعار تناسب المستهلك والمزارع على حد سواء.

وبدروه بين مدير السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة استقرار أسعار مختلف أصناف الخضراوات داخل السوق وتوافر الكميات من مختلف الأصناف.

ولفت إلى أن الفرق في الأسعار يكمن بين تجار التجزئة وأسواق (المفرق)؛ مؤكدا ضرورة حماية المستهلك من المغالاة في أسعار بعض السلع.

ونبه إلى أن الفائض المحلي من مختلف أصناف الخضار والفواكة كبير جدًا وتوافر كميات تلزم التجار بتخفيض الأسعار لمختلف الأصناف.

وقدّر الاستهلاك اليومي للمملكة من الخضار والفواكة بنحو 3000 طن؛ لافتا إلى أن ما تبقى من الإنتاج يبقى ضمن الفائض المحلي اليومي.

ولفت الشخانبة إلى أن الكميات المورّدة وفيرة، وأن الأسعار مستقرة داخل السوق المركزي وضمن السقوف السعرية التي هي بمتناول المواطنين.

وأشار إلى انه لم يتجاوز سعر أهم صنف “البندورة” النخب الأول 10 قروش في حده الأعلى داخل السوق والخيار 30 قرشا والكوسا 50 قرشا.

وأكد توافر جميع أصناف الفواكه وبكميات تغطي احتياجات السوق كافة وأن الكميات الموردة إلى السوق ضمن حدودها المعتادة التي تصل بين 3000 -3.500 طن يوميا