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المركزي : شركات التأمين غير ملزمة بتعويض المركبات المتضررة

منذ 3 ساعات
المركزي : شركات التأمين غير ملزمة بتعويض المركبات المتضررة

وطنا اليوم:قال مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي نلجان هاكوز إن شركات التأمين غير ملزمة بتعويض المركبات المتضررة من سوء الأحوال الجوية في حال التأمين الإلزامي.
وأكد هاكوز عبر إذاعة الأمن العام، الثلاثاء أن تعويض المركبات المتضررة جراء المنخفض الأخير يتم في حالة التأمين التكميلي شريطة شمول نوع التأمين بحوادث السيول أو سوء الأحوال الجوية.
وأضاف أن شركات التأمين ملزمة بتعويض المركبات المتضررة من إنحراف مركبة على مركبه وصدمها.
ودعا هاكوز المواطنين لقراءة وثائق التأمين التي اتفق عليها ومراجعة دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي في حال حدوث خلاف مع شركة التأمين.
وشهدت العاصمة عمان عاصفة بردية قوية في العديد من المناطق، الاثنين، إذ هطلت الأمطار والبرد بغزارة.

البرد يحطم زجاج المركبات
وتسبب تساقط حبات البرد بأضرار لعدد من المركبات، إذ تسببت بتكسير زجاج وأضرار أخرى، وفق ما رصدت مقاطع فيديو متداولة.
وتأثر الأردن بحالة من عدم الإستقرار الجوي، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة في الأردن خاصة المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة


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