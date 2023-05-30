الجرائم الإلكترونية تتابع منشورات مسيئة بعد مباراة الفيصلي والوحدات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات إثر الأحداث المؤسفة بعد مباراة الفيصلي والوحدات، تحض على الكراهية وتثير النعرات وتحمل أية مخالفات قانونية.

مؤكداً أنّه سيتم ضبط كل مَن يقوم بنشر مثل تلك المنشورات والتعميم عليهم، والتي تحمل أيّة إساءة أو مخالفة قانونية وإحالتهم للقضاء