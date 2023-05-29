العميد المتقاعد الدكتور حسين احمد الطراونة

يتابع العالم باهتمام بشكل عام والاردنيين بشكل خاص ايام افراحنا بعقد قران سمو الامير الحسين على الانسة رجوة ال سيف في الاول من حزيران غرة الشهر ومن حسن الطالع ان ترى الاردنيين من جميع المنابت والاصول يواصلون افراحهم واحتفالاتهم بهذا القران المبارك وكأن ذلك يعني كل بيت في الاردن وهذة الافراح التي نشاهدها في جميع المحافظات والمدن والبوادي الاردنية لم تأتي من فراغ والمتتبع لتلك الافراح تجد فيها المصداقية والمحبة للعائلة الهاشمية جميعها ولسمو ولي العهد ابن سيدنا جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا والتي وصفت بانها اخت لكل الاردنيين حين تحدثت بالاسبوع الماضي عن سمو الامير حسين عبر وسائل الاعلام المختلفة بكلام صادق ومن القلب للقلب شعرنا جميعا بالاردن باننا عائلة واحدة وفرحتنا واحدة وهذا من نعم الله علينا في هذا البلد الطيب .

ولكن الاعمق من ذلك ان عريسنا سمو الامير الشاب امتلك قلوب الجميع من خلال الصفات والتربية الصالحة والتي منها التواضع ومن تواضع لله رفع الله قدرة واحب فية خلقة وهذا لم ياتي من فراغ وخلال السنوات الماضية شاهدنا الكثير الكثير من المواقف لسمو الامير حينما كان يجبر الخواطر في زيارة الايتام ويعود بعض الاشخاص المرضى ويحق لنا ان نطلق علية جابر الخواطر وجبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل، يجبر الانسان فيه نفوساً كسرت وقلوباً فطرت وأجساماً أرهقت وأشخاص أرواح أحبابهم أزهقت، فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها على الناس ذلك هو سمو الامير الشاب ولذلك اجتمع الاردنيين من شى المنابت على محبتة والفرح بفرحة وهذا ليس بغريب على الاردنيين النشامى .

سمو الامير نراة على مسافة واحدة مع الجميع وجميع اللقاءات تتم بدون ترتيبات مسبقة والدليل الصور ولقاء الناس ببساطة بدون بروتوكولات او حواجز اوحدود وهذا قدر الهواشم حماهم الله من كل شر في حبهم للناس وخدمة الناس ورعاية الناس والعيش مع الناس بعلاقة محبة وصفاء وصدق تجمع ولي العهد مع الأغلبية الأكثرية البسطاء بدون تكليف يبادلهم محبة بمحبة عايش بينهم ومعهم وقريب منهم يشاركهم بكل مناسبة و يلتقي سموه بهم بدون تباعد وهذا سر فرحة الأردنيين بعرس ولي العهد العلاقة والتحبب بين ولي العهد والاردنيين علاقة عهد الاجداد تبقى بينهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها وعهد الأردنيين عهد لا يتغير ولا يتبدل مع الهواشم قناديل الأمة… مبروك عرسك سيدي ولي العهد الأمين تحية للقايش وبورية الجيش والأجهزة الأمنية ….. ومملكتنا والهواشم و حمى الله الاردن ملكا وقيادة وشعبا