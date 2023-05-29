الرجوب يتدخل بعد شغب بمباراة الوحدات والفيصلي

وطنا اليوم:توقفت مباراة الوحدات والفيصلي ضمن بطولة القدس والكرامة في دقائقها الأخيرة بسبب اعمال شغب واحتكاك بين لاعبي الفريقين والحكم والجمهور، فيما حاول رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب تهدئة الأمور.

وتوقفت المباراة في اخر الدقائق بعد تدخل عنيف من لاعب الفيصلي على لاعب الوحدات.

وبعد التدخل شهد اللقاء بعض اعمال الشغب من الجماهير ، واحتكاكا بين اللاعبين والقاء عبوات مياه على ارض الملعب، ثم غادرت الجماهير ارض الملعب.

ونزل الرجوب الى ارض الملعب محاولا تهدئة الأمور.

وبين معلق اللقاء ان لاعبي الفيصلي غادروا الملعب ، فيما بقي لاعبو الوحدات في الميدان