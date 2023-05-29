أبو رحمة : أضرار كبيرة لحقت بعشرات السيارات جراء البرد

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل أبو رحمة، إن هنالك خسائر كبيرة لحقت بالعشرات من المركبات في العاصمة عمّان، جراء تساقط البرد الكثيف صباح الإثنين.

وأضاف أبو رحمه في تصريح ، أن بعض المركبات تضررت بشكل كامل جراء تساقط البرد، وبحاجة إلى تكلفة عالية لصيانتها وإعادتها كما كانت عليه في السابق.

وبين أن الزجاج الخلفي والأمامي انكسر في معظم المركبات، بعدد من المناطق العاصمة عمّان.

ولفت أبو رحمه، إلى أن محال تركيب زجاج السيارات في العاصمة عمان، شهدت إقبالا كبيرا منذ ساعات الصباح الباكر الإثنين، بالإضافة إلى مراجعة العديد من المواطنين لمحال “البودي” لتقييم أضرار المركبات وإعادة صيانتها.

وتعرضت مناطق في العاصمة عمان، صباح الإثنين، لتقلبات جوية مفاجئة نتج عنها تساقط غزير للأمطار صحبه نزول حبات كبيرة من البرد.

من جهته، أكد اتحاد شركات التأمين، اليوم الإثنين، أن تساقط البرد الغزير الذي أثر على بعض مناطق المملكة، وتسبب بضرر كبير لعدد من المركبات، لا يشمل المركبات المؤمنة تأمينا “إلزاميا – ضد الغير”.

وأوضح مصدر في اتحاد شركات التأمين أن الظروف الجوية الصعبة تعد من الكوارث الطبيعية، ولا يشملها التأمين ضد الغير.

وبين أن بعض” بوالص “التأمين الشامل في الأردن، تشمل تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمنخفضات الجوية، وهذه يشملها تعويض الأضرار الناتجة عن تساقط البرد الذي شهدته المملكة اليوم.

ولفت إلى أن البعض الآخر من بوالص التأمين الشامل، لا يشملها بند الكوارث الطبيعية، وبالتالي لا يشملها تعويض الأضرار الناتجة عن البرد