انخفاض إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام

وطنا اليوم:قدرت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتيش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها أن متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام سيبلغ 336 دولارا شهريا العام الحالي.

وهذا الرقم أقل من آخر تقدير حكومي لإنفاق الأسر الأردنية على السلع الغذائية الذي كان يناهز 480 دولارا قبل حوالي 5 سنوات.

جاء ذلك ضمن تقرير للمؤسسة حول توقعات معدل إنفاق الأسرة العربية على الطعام شهريا خلال العام الحالي، إذ حلّت الأسر الأردنية في المركز التاسع عربيا.

ويشار إلى أن بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018/2017 وهو (آخر مسح نفذته الإحصاءات حول النفقات ودخل الأسر) كان قد أظهر أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات قد بلغ حوالي 12519 دينارا حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي منه على الغذاء نحو 843 دينارا.

وكانت قد بينت نتائج المسح أن أعلى إنفاق أسري ضمن المجموعات الغذائية كان على مجموعة اللحوم والدواجن بمتوسط إنفاق بلغ حوالي 587 دينارا بالسنة، تلتها مجموعة التبغ والسجائر بمتوسط إنفاق بلغ حوالي 558 دينارا، ومن ثم مجموعة الخضراوات والبقوليات بمتوسط 489 دينارا سنوياً، في حين أن أقل إنفاق كان على المشروبات الكحولية.

وبالعودة إلى تقرير فيتش سوليوشنز الذي توقع متوسط إنفاق الأسر على الطعام خلال العام الحالي 2023 في 15 دولة عربية، تصدرت دول الخليج العربي القائمة، حيث توقع التقرير أن يسجل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في الكويت 1415 دولارا، وفي الإمارات 1299 دولارا، وحلت قطر ثالثا في قائمة توقعات إنفاق الأسر شهريا بمعدل إنفاق 1227 دولار، وفي سلطنة عمان 1172 دولارا.

وحسب التقرير حلت الأسر السعودية في المركز الخامس في قائمة توقعات الإنفاق بحجم إنفاق يبلغ 1103 دولارات، ومن ثم البحرين بمتوسط إنفاق شهر يقدر بقرابة 650 دولارا، وفي العراق معدل إنفاق يبلغ نحو 531 دولارا.

وعلى مستوى دول شمال أفريقيا تصدرت الأسر الجزائرية القائمة وحلت في المركز الثامن ما بين الدول العربية بمتوسط إنفاق يقدر بقرابة 491 دولارا، ومن المتوقع أن يبلغ حجم إنفاق الأسر في المغرب حوالي 285 دولارا.

وحلت الأسر السودانية في المركز الحادي عشر بتوقعات إنفاق شهري يقترب من 274 دولارا، بينما تشير توقعات التقرير أن يبلغ حجم إنفاق الأسر المصرية نحو 271 دولارا شهريا.

وتذيلت الأسر في لبنان وتونس واليمن القائمة، كأقل الأسر التي من المتوقع إنفاقها على الطعام خلال العام الحالي، إذ تشير التوقعات إلى بلوغ متوسط الإنفاق الشهري في لبنان نحو 240 دولارا، وفي تونس إنفاق شهري يقدر ب 194 دولارا، وحلت الأسر اليمنية أخيرا بحجم إنفاق من المتوقع أن يبلغ قرابة 125 دولارا.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر نسخة من مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أظهر بأن حجم التضخم في المنطقة العربية قد بلغ ما نسبته 14 % في عام 2022، متوقعا أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي.

ووفقا لمسح (الإسكوا) فقد ناهز عدد الفقراء في العالم العربي 130 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع الفقر خلال العامين الحالي والقادم ليصل إلى ما نسبته 36 % من مجموع سكان الدول العربية