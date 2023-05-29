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بسبب حبات البرد .. ازدحام أمام محلات تغيير زجاج السيارات

منذ ساعة واحدة
بسبب حبات البرد .. ازدحام أمام محلات تغيير زجاج السيارات

وطنا اليوم:شهدت محلات تغيير زجاج السيارات بالعاصمة عمان، ازدحامات كبيرة بسبب الأضرار التي لحقت بالمركبات بسبب تحطم الزجاج جراء تساقط حبات البرد الكبيرة.
تسببت حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات الأردن بتساقط غزير للأمطار ونزول حبات البرد بحجم كبير، الأمر الذي أدى إلى تحطم مئات المركبات، بالإضافة إلى وفاة أحد الأشخاص بعد أن جرفه السيل.
وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها نتيجة الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي قد يتخللها هطول المطر وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من المملكة وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقيه.
وشهدت منطقة أبو نصير وشفا بدران شمال العاصمة عمان تساقطا غزيرا لحبات البرد بحجم كبير الأمر الذي ادى إلى تحطم زجاج مئات المركبات، بالإضافة إلى تضرر الهيكلة “الحديدي” الخارجي للسيارات.
كما تحطم عدد كبير من السخانات الشمسية المتواجدة على أسطح البنايات بفعل حبات البرد الكبيرة، دون تسجيل إصابات تذكر حتى اللحظة.


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