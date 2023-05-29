الخطوط القطرية تزيد عدد رحلاتها إلى عمّان

وطنا اليوم:أعلن الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية القطرية أنها تعتزم زيادة عدد الرحلات اليومية بين الدوحة وعمان إلى 35 رحلة أسبوعياً، بدءًا من الأسبوع المقبل. وسيكون هناك ما بين 4 إلى 6 رحلات يومية، بزيادة ملحوظة عن المتوسط السابق الذي كان يبلغ حوالي 25 رحلة أسبوعياً.

وتأتي هذه الزيادة في الرحلات الجوية بين العاصمة القطرية وعمان استجابةً للطلب المتزايد على السفر خلال فترة العطلة الصيفية. وتعد الجالية الأردنية في قطر من أبرز العملاء للخطوط الجوية القطرية، حيث يسافر الكثير من أفرادها إلى الأردن لقضاء عطلاتهم السنوية في بلدهم.

حركة السفر

ويشهد فصل الصيف ازدحاماً كبيراً في حركة السفر، حيث تتوقف المدارس والجامعات في قطر، وينوون العديد من الأشخاص القطريين والمقيمين السفر إلى الخارج لقضاء عطلاتهم السنوية. ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط الحيوي في حركة الطيران بين الدوحة وعمان حتى انتهاء فترة العطلات الصيفية وعودة الدراسة.

ويبلغ عدد الجالية الأردنية المقيمة في قطر حالياً حوالي 70 ألف شخص، حيث يعمل معظمهم في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، يعمل غالبية أفراد الجالية في مجالي التعليم والصحة.

وأفادت بيانات صادرة عن الخطوط الجوية القطرية اليوم، بأنها نقلت أكثر من 18.5 مليون مسافر عبر 150 وجهة في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي. وتعتبر الخطوط القطرية واحدة من أكبر شركات الطيران في المنطقة، حيث تقدم خدمات متنوعة ومريحة للمسافرين.

وتهدف زيادة عدد الرحلات اليومية بين الدوحة وعمان إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر خلال فترة العطلة الصيفية. وتعد الجالية الأردنية في قطر جزءًا هامًا من العملاء للخطوط الجوية القطرية، حيث يسعون لقضاء إجازاتهم في الأردن وزيارة أقاربهم وأحبائهم.

ومن المتوقع أن يستمر النشاط الحيوي في حركة الطيران بين الدوحة وعمان خلال فصل الصيف، وذلك حتى انتهاء فترة الإجازات السنوية وعودة الجميع إلى أعمالهم ومسؤولياتهم اليومية.

وتعتبر الخطوط القطرية مثالًا للجودة والاحترافية في مجال الطيران، وتعزز الاتصالات والتواصل بين الدول وتسهم في تعزيز السفر العالمي والتبادل الثقافي.

هذه الزيادة في عدد الرحلات بين الدوحة وعمان ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الأردن وقطر، وتوفير مزيد من الفرص للتعاون والتبادل بين البلدين