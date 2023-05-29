إعادة فتح طرق مغلقة في مادبا والكرك والبترا والعقبة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إعادة فتح الطرق التي تم إغلاقها مؤقتًا واحترازيًا ، نتيجة للظروف الجوية في بعض المناطق بجنوب المملكة.
وقالت الوزارة في بيان الاثنين، أن فرقها الميدانية والمجهزة بالمعدات اللازمة أزالت حتى ساعات الفجر العوائق التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في طرق محافظات مأدبا والكرك والبترا والعقبة، وفقًا للإجراءات القياسية.
وأكدت أن جميع الطرق التابعة لها في الأردن حاليًا سالكة، باستثناء طريق العطارات الذي يفصل بين جسر سواقة ومكب النفايات الصلبة.
ودعت وزارة الأشغال المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية.
وحذرت من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق التي تشهد هطولًا للأمطار، داعية إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مشاهدات أو ملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال بغرف العمليات المخصصة وفقًا للأرقام التالية:
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111
ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158
غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291
غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179