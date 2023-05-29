إعادة فتح طرق مغلقة في مادبا والكرك والبترا والعقبة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إعادة فتح الطرق التي تم إغلاقها مؤقتًا واحترازيًا ، نتيجة للظروف الجوية في بعض المناطق بجنوب المملكة.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، أن فرقها الميدانية والمجهزة بالمعدات اللازمة أزالت حتى ساعات الفجر العوائق التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في طرق محافظات مأدبا والكرك والبترا والعقبة، وفقًا للإجراءات القياسية.

وأكدت أن جميع الطرق التابعة لها في الأردن حاليًا سالكة، باستثناء طريق العطارات الذي يفصل بين جسر سواقة ومكب النفايات الصلبة.

ودعت وزارة الأشغال المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية.

وحذرت من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق التي تشهد هطولًا للأمطار، داعية إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مشاهدات أو ملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال بغرف العمليات المخصصة وفقًا للأرقام التالية:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158

غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179