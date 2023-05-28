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من دروس الانتخابات التركية

منذ ساعة واحدة
من دروس الانتخابات التركية

 

د هايل ودعان الدعجة

من اكبر الايجابيات التي وسمت الانتخابات الرئاسية التركية بذهابها الى جولة ثانية ، وعلى قاعدة رب ضارة نافعة ، انها عززت الثقة بالديمقراطية التركية وسمعتها وصدقيتها .. وباحترامها للارادة الشعبية وافرازات صناديق الاقتراع في اختيار القيادات التي تتولى ادارة شؤون الدولة .. بعد ان كان الرئيس الحالي اردوغان على بعد خطوة من حسمها من الجولة الاولى بنسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز نصف بالمئة .. وهو الرئيس الذي يسيطر حزبه / تحالفه على معظم مؤسسات الدولة .. وبأمكانه ( كما يرى البعض المشكك بالديمقراطية اصلا ) الالتفاف على هذه العقبة البسيطة وتجاوزها بسهولة ، وبتدخلات من قبل من يشرفون على العملية الانتخابية ويديرونها .. ومعظمهم من جماعته .. ومع ذلك تم الذهاب الى جولة اخرى .. وبكل ما يترتب عليها من جهود واستعدادات وتحضيرات وحملات انتخابية وكلف اقتصادية ومالية وامنية .. احتراما للارادة الشعبية .. ليجعل دول العالم ، بما فيها من يناصبوه وبلاده العداء ، امام واحد من اكبر الدروس الديمقراطية ، التي لاقت الاشادة والثناء عبر مساحات وتحليلات اعلامية عالمية واسعة رافقت تغطية العملية الانتخابية .. التي بهرت العالم بنزاهتها وشفافيتها ونتائجها وحجم المشاركة الشعبية بها ..


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