أجسام معدنية تقطع الكهرباء في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:أكّدت شركة توزيع الكهرباء أنّ بعض المغذّيات في منطقة وادي الأردنّ / الشونة الجنوبيّة، تعرّضت يوم أمس السبت 27 أيّار 2023، لانقطاعات في التيّار الكهربائيّ؛ بسبب الظروف الجوّيّة.

وشدّدت على أن الانقطاعات كانت خارج إرادتها وناتجة عن عوامل خارجيّة مثل تطاير الواح معدنية “زينكو” ولافتات وسقوط أشجار، مؤكدة ان الانقطاع لم يتجاوز 3 ساعات.

وقالت الشركة في بيان صحفيّ أنّه تم رفع مستوى الجاهزية لكوادر الشركة في المنطقة بتوجيه من المدير العامّ، المهندسة ريم حمدان، حيث تمّ توجيه فرق الطوارئ المكوّنة من المهندسين والمراقبين للتعامل مع الوضع، للتعامل مع الوضع الاستثنائي في المنطقة بسبب بعد محطات التحويل الرئيسية عن مراكز الاحمال وعدم وجود امكانية فنية للتغذية البديلة في حال حدوث اعطال على شبكات الضغط المتوسط التي تمتد لمسافات تصل الى ٥٠ كم.

وأشار البيان إلى أنّ الشركة تعمل جاهدة لتحسين الوضع التشغيليّ في الشونة الجنوبيّة وتحقيق الاعتماديّة والموثوقيّة للشبكة الكهربائيّة، حيث من المنتظر أن تقوم الشركة الوطنيّة للكهرباء بتوفير مغذّيات إضافيّة من محطّة تحويل الرامة الشهر القادم لتحسين التغذية وتوفير نقطة تزويد أقرب للأحمال.

ومن جهة أخرى، أعدّت الشركة خطّة لتحسين الوضع التشغيليّ في الشونة الجنوبيّة وتقليل فترة الانقطاعات، من خلال تجزئة المغذّيات وتوفير مصادر بديلة، وزيادة السعة الأمبيريّة للشبكات الكهربائيّة لاستيعاب النموّ في الأحمال.

وتقدّم الشركة دعماً للمشاريع المستقبليّة، بما في ذلك مشروع تطوير جسر الملك حسين ومشروع تطوير المغطس، من خلال توفير التيّار الكهربائيّ اللازم لها.

وتشمل الخطط الجديدة إنشاء محطّة مفاتيح جديدة في منطقة الرامة، وإنشاء كوابل ضغط متوسّط أرضيّة بطول 12 كيلومتراً للحدّ من تأثير الظروف الجوّيّة على الشبكات الكهربائيّة.

وستتمّ إضافة 19 قاطعاً كهربائيّاً على شبكات الضغط المتوسّط، ونقل شبكات هوائيّة ضغط متوسّط قائمة من داخل حرم المزارع إلى حرم الشوارع، ممّا يسهّل عمليّة الوصول إلى الشبكة ومعالجة الأعطال.

وتؤكّد شركة توزيع الكهرباء على استمرار جهودها لتعزيز البنية التحتيّة للكهرباء في الشونة الجنوبيّة والعمل على تقليل الانقطاعات وتحسين الخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة إلى دعمها للمشاريع المستقبليّة الهامّة