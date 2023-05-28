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عاجل- اردوغان يفوز في الانتخابات الرئاسية ويبقى خمس سنوات أخرى في حكم تركيا

منذ ساعة واحدة
عاجل- اردوغان يفوز في الانتخابات الرئاسية ويبقى خمس سنوات أخرى في حكم تركيا

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