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20:18
تحذير للاردنيين من سيول مفاجئة وأمطار غزيرة
20:13
ضبط 6 مروجين للمخدرات بمداهمات في المفرق وإربد ومعان
20:09
بدء فيضان مياه سد الموجب والأمن يؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر
19:48
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون الاثنين
19:41
من دروس الانتخابات التركية
19:28
أجسام معدنية تقطع الكهرباء في الشونة الجنوبية
19:19
عاجل- اردوغان يفوز في الانتخابات الرئاسية ويبقى خمس سنوات أخرى في حكم تركيا
19:18
ولي العهد يعزي عشيرة الحديدي
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متصرف الرمثا يقرر إغلاق أحد المواقع الترفيهية
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الأمن يغلق الطريق الصحراوي احترازياً
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عاجل- اردوغان يفوز في الانتخابات الرئاسية ويبقى خمس سنوات أخرى في حكم تركيا
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
20:18
تحذير للاردنيين من سيول مفاجئة وأمطار غزيرة
20:13
ضبط 6 مروجين للمخدرات بمداهمات في المفرق وإربد ومعان
20:09
بدء فيضان مياه سد الموجب والأمن يؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر
19:48
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون الاثنين
19:41
من دروس الانتخابات التركية
19:28
أجسام معدنية تقطع الكهرباء في الشونة الجنوبية
19:18
ولي العهد يعزي عشيرة الحديدي
19:12
متصرف الرمثا يقرر إغلاق أحد المواقع الترفيهية
19:07
الأمن يغلق الطريق الصحراوي احترازياً
19:01
قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل
18:58
سر فرحة الأردنيين بعرس ولي العهد
18:39
عاجل – اردوغان يتقدم بنسبة 54.6% بعد فرز 70% من اصوات الناخبين في الانتخابات التركية
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن