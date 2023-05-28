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الأمن يغلق الطريق الصحراوي احترازياً

منذ ساعة واحدة
الأمن يغلق الطريق الصحراوي احترازياً

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، عصر الأحد، إغلاق الطريق الصحراوي احترازيا وبشكل مؤقت بالاتجاهين في منطقة نزول سواقة.
وأكدت الإدارة أن الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى أن كوادرها في الموقع دلالة وإرشاد حفاظا على السلامة العامة.
وكانت مديرية الأمن العام، قد أصدرت الأحد، بيانا، جددت فيه التحذير من الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على الأردن.
ويتخلل حالة عدم الاستقرار الجوي هطولات مطرية وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من الأردن وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.
ودعت مديرية الأمن العام في بيان ، إلى أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة.
وشدد البيان، على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
وحذرت المديرية من الغبار الكثيف، لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية


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