إغلاق الطريق الملوكي بين الكرك والطفيلة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الامن العام اغلاف الطريق الملوكي (الكرك _الطفيلة) / منطقة العينا احترازياً نتيجة اندفاع الأتربة والحجارة على الطريق العام.

وحذرت مديرية الأمن العام من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة .

وجددت المديرية تأكيدها بعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه