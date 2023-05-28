المدن الصناعية تطلق حملة ترويجية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك

وطنا اليوم:اطلقت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن جهود الشركة تتواصل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك نظرا للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها إضافة إلى حزمة الحوافز الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء الموقر اخيرا وتضمنت تخفيضات على اسعار الكهرباء تصل إلى ما نسبته 80% إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات.

واكد جويعد إن الحملة الترويجية التي اطلقتها الشركة اليوم تاتي في سياق الجهود الترويجية المتعددة التي تنفذها الشركة لجذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية لمختلف مواقع المدن التابعة للشركة والتي تشمل مختلف محافظات المملكة ومنها مدينة الحسين الصناعية في الكرك مشيرا الى انها تشمل الصحف الرسميه والمواقع الإخبارية وإعلانات جسور المشاة الممتدة عبر طريق المطار إضافة وموقع الشركه الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالشركه.

ووجه السيد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الاعمال للاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية والاستفادة من موقع المدينة في محافظة الكرك والذي يتميز بقربه من ميناء العقبه والايدي العاملة المتميزه من ابناء المحافظة.

واثنى السيد جويعد على قرارات مجلس الوزراء الداعمة لحركة الإستثمار في المدن الصناعية الاردنية والتي جاءت بهدف دعم حركة الاستثمار فيها واستقطاب المزيد من الإستثمارات الصناعية اليها في مختلف المجالات وبما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء مختلف المحافظات كما تعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.