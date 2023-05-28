بنك الإسكان يشارك في مبادرة البنك المركزي الأردني لتوعية وتثقيف طلبة الجامعات مالياً

وطنا اليوم:شارك بنك الإسكان في مبادرة التوعية والتثقيف المالي التي أطلقها البنك المركزي الأردني بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي والذي يحتفل به بتاريخ 27 نيسان من كل عام، والتي ينظم من خلالها جلسات توعوية تستهدف طلبة الجامعات في مختلف محافظات المملكة ضمن جهوده في تعزيز الثقافة المالية المجتمعية.

وفي إطار هذه المبادرة، شارك بنك الإسكان في جميع الجلسات التوعوية التي تم تنفيذها ضمن هذه المبادرة في كل من كلية الخوارزمي/ عمان، جامعة جدارا/ اربد، جامعة مؤتة/ الكرك ،وجامعة العقبة للتكنولوجيا/ العقبة، والتي تناولت العديد من المحاور التي تنوعت ما بين: مفاهيم الشمول المالي، وأهمية الادخار، وكيفية إدارة النفقات، وأبرز مبادئ التخطيط المالي السليم، بالإضافة لتطرقها لخصائص الإصدار الجديد من العملة، وتقنيات كشف الاحتيال والتزوير عبر مختلف القنوات ومنها القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التعريف بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقطاع التأمين، إلى جانب الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية.

وقد جاءت هذه المشاركة من بنك الإسكان انطلاقاً من حرصه على دعم جهود البنك المركزي الأردني، وإدراكه للارتباط بين الاستخدام السليم والفعال للأدوات والخدمات المالية والمصرفية ورفع نسب الوصول إليها، ودرجة الوعي المالي والمصرفي، خاصة في ظل التحول الرقمي في القطاع والبنك، والذي يزيد من أهمية تثقيف أبناء المجتمع مالياً بالتركيز على الشباب الذين يعتبرون الفئة الأكثر توجهاً للقنوات الإلكترونية.

يذكر أن بنك الإسكان قدم العديد من الجوائز المتمثلة بحسابات توفير بقيمة 200 دينار، للطلبة الذين اظهروا أداء متميز في التقييم الذي نفذه البنك المركزي بعد انتهاء الجلسات للوقوف على مدى استفادة الطبة منها، مما أسهم بشكل واضح على تحفيز الطلبة المشاركين على الاستفادة بما يؤهلهم لتطبيق مفاهيم الشمول المالي لتأمين مستقبل أفضل لهم.