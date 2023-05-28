أورنج الأردن تستضيف جلسة حوارية حول رأس المال الاستثماري

وطنا اليوم:سعياً لدعم الرياديين وتزويدهم بالخبرات التي تعرفهم بأحدث التوجهات في البيئة الاستثمارية، عقدت أورنج الأردن جلسة حوارية بعنوان “رأس المال الاستثماري: الفرص غير المغتنمة” في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية.

الجلسة التي ضمت كل من شريك Orange Ventures الشرق الأوسط وإفريقيا، غيرغوار دي باديرك، الرئيسة التنفيذية لصندوق أويسس 500، لمى فواز، والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، رنا الدبابنة، ناقشت العوامل المؤثرة في تمويل الشركات الناشئة في الأردن والتحديات التي تواجهها، وذلك بحضور المهتمين في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن.

وقد أشار دي باديرك إلى أن الشباب الأردني موهوب ويتمتع بالأفكار المبتكرة، ولكن يجب مواصلة الشغف في رحلة الرياديين، والعمل على بناء شبكة من المعارف لتمكنهم من تنمية أعمالهم خارج السوق المحلي، فيما تحدَثت فواز عن السوق الأردني الخاص بالاستثمار، فبالرغم من صغره مقارنة بالأسواق المجاورة، ففرص الاستثمار بالشركات الناشئة متواصلة ولكن على الشباب رفع مستوى الأفكار والحلول التي يقدمونها لتكون ذات أثر فاعل، لأن الشركات المستثمرة أصبحت تعتمد على تفرد الشركات التي تعمل على الاستثمار بها.

ووجَهت المهندسة رنا الدبابنة تقديرها للدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال الفرص التي تتيحها للمشاركة في الفعاليات العالمية ونهجها التشاركي مع كافة الجهات للنهوض بالقطاع الريادي لمستويات أعلى، وإيجاد المجالات الواعدة التي تنطوي عليها المملكة للترويج لها واستقطاب الاستثمارت ضمنها، ونوَهت إلى أن رحلة الريادة قرار ويجب أن يكون الرياديون على علم بأن هذا المسار فيه تحديات، ولكن ليس هناك مستحيل.

وأكدت أورنج الأردن أهمية إقامة هذه الفعاليات بحضور المتحدثين والخبراء وأثرها على البيئة الاستثمارية، إذ يتيح برنامج BIG في الأردن، أحد مسرّعات مجموعة أورنج العالمية، الدعم بمختلف أشكاله، والإرشاد والوصول إلى المستثمرين، والذي يعد أمراً حيويا للشركات الناشئة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جولة غيرغوار دي باديرك يقوم بها في الأردن، حيث قام بزيارة برنامج أورنج الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” وتحدث بشكل مباشر مع الشركات الريادية المنضمة للموسم العاشر من البرنامج من خلال لقاءات فردية، قام خلالها بتقديم النصح والإرشاد من خلال الخبرة التي اكتسبها في مجال الاستثمار في الشركات الناشئة باعتباره إحدى الشخصيات المؤثرة في هذا المجال، فهو شريك في Orange Ventures MEA، صندوق بقيمة 50 مليون يورو مخصص للاستثمار في الشركات الناشئة.

من الجدير ذكره أن غيرغوار دي باديرك أدار أكثر من 15 استثماراً في شركات في مراحلها المبكرة خلال العامين الماضيين، حيث انضم إلى فريق الاستثمار في عام 2015 وأنشأ صندوق Orange Ventures MEA في عام 2017، وكرس نفسه للاستثمارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.