الإحصاءات العامة: ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن

وطنا اليوم:وصلت قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.118 مليار دينار، بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والمقدرة بـنحو 1.993 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة 8.8 بالمئة، لتصل إلى 1.975 مليار دينار ، مقارنة مع 1.815 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة المعاد تصديره نحو 144 مليون دينار بانخفاض نسبته 19.1 بالمئة، مقارنة مع نحو 178 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة المستوردات 4.514 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بنحو 4.276 مليار دينار.

وبحسب المعطيات الإحصائية، ارتفع العجز في الميزان التجاري “الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية” خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.9 بالمئة، ليصل إلى 2.395 مليار دينار، مقارنة مع 2.283 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال آذار الماضي 655.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 15.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال آذار الماضي من العام الحالي 603.3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 15.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغ قيمة المعاد تصديره خلال آذار الماضي 51.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 14.8 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

كما بلغت قيمة مستوردات آذار الماضي نحو 1.504 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.8 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ عجز الميزان التجاري 848.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 14.7 بالمئة، خلال آذار الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.