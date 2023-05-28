أمنية تحتفي بإنجازات موظفيها في إطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، أن الإنجاز الكبير الذي حققته أمنية مؤخراً والمتمثل بإطلاقها خدمات الجيل الخامس في كل من محافظتي إربد والزرقاء و العاصمة عمّان، يعود الفضل فيه إلى فريق عمل الشركة الذي تفانى وواصل الليل بالنهار لتكون أمنية أول مشغل وطني يطلق هذه الخدمة في المملكة خلال وقت قياسي.

جاء ذلك خلال فعالية أقامتها شركة أمنية في فندق الفورسيزونز للاحتفال بإنجازات موظفيها، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة أمنية عبدالله بوخوة، وممثلين عن شركة إريكسون التي عملت على تهيئة البنية التحتية الرقمية لشركة أمنية لتمكينها من إطلاق خدمات الجيل الخامس.

وأعرب قمحيه عن فخره واعتزازه بكافة الكوادر العاملة في شركة أمنية وأدائهم الاستثنائي والمميز على مدار الأشهر القليلة الماضية للإسراع بتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها بأن تكون دائماً السبّاقة في إدخال آخر وأحدث التقنيات وحلول الاتصالات والإنترنت إلى المملكة، وقال: “نحن فخورون بعمل موظفينا الجاد والتزامهم الدائم والثابت، والذي كان له دور فعّال في نجاح إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الجيل الخامس”، مبنياً أن هذه الفعالية هي مناسبة بالغة الأهمية للاحتفال والاعتراف بمساهمات موظفي الشركة وتحقيقهم للإنجازات المتتالية .”

ويأتي إقامة هذه الفعالية كشهادة على التزام أمنية بتعزيز بيئة عمل إيجابية وداعمة تكافئ العمل الجاد والمتفاني