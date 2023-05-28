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مربو الأغنام يشتكون من عدم السماح بالتصدير للسعودية

منذ ساعة واحدة
مربو الأغنام يشتكون من عدم السماح بالتصدير للسعودية

وطنا اليوم:اعتصم مئات المتضريين من مربي الثروة الحيوانية وتجار الحلال، امام وزارة الزراعة اليوم الأحد، وذلك احتجاجًا على وقف تصدير الاغنام للملكة العربية السعودية، علما ان عدد رؤوس الاغنام الجاهزة للتصدير بلغت نحو 350 الف.
وقال المعتصمون: “اننا راجعنا الوزارة للمرة الثالثة وكانت اجابة الوزير ان وقف التصدير ليس من الأردن وانما من الجانب السعودي”، واعدهم بهذه الكلمات، “ابشرو وان شاء الله خير”.
وقال عدنان الغليلات أحد مربي المواشي في تصريحات اليوم الاحد ، إن السعودية أغلقت باب الاستيراد اثناء انتشار الحمى القلاعية في الاردن قبل نحو 5 شهور في حين صدر قرار باستئنافها قبل نحو اسبوعين.
وتابع الغليلات ان الوزارة ابلغت مربي المواشي بكتاب رسمي انه جرى فتح باب التصدير الى السعودية ، في حين عادت الوزارة في اليوم الثاني بإبلاغهم باغلاق باب التصدير بعد صدور قرار جديد من السعودية على حد قوله .
واضاف أن التخبط باصدار القرارات اثقل كاهل اصحاب المواشي بسبب التكاليف المترتبة عليهم قبيل عيد الاضحى .
واشار إلى أن مربي الأغنام اعتصموا أمام الوزارة للمطالبة بانصافهم حيث جرى الرد عليهم بان القرار ليس بيد الاردن .
وقال الغليلات ان طن الشعير ارتفع 55 دينارا خلال اليومين الماضيين .
وكان الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة ومن خلال المتابعة والإجراءات التي بذلت في التعامل مع الحمى القلاعية اثمرت بفتح الجانب السعودي لمنصة التصدير للاغنام المحلية وبالتواصل مع الجانب السعودي فهناك على الأغلب تعديل للشروط وبعض الإجراءات التقنية في المنصة والوزارة تتابع هذا الموضوع ومن المتوقع عودتها قريبا بناء على المعلومات الواردة من الجانب السعودي .
وبين المجالي أن وزير الزراعة وخلال لقاء مربي وتجار الأغنام اوضح أن الوزارة لديها كافة البدائل للتعامل مع الازمة ، والوزارة جاهزة لأيقاف المستورد من الأغنام الحيه والذي لم يتم شحنه للحفاظ على منافسة المنتج المحلي من الأغنام ضمن السوق المحلية ومنع اي خسائر ممكنه إضافة إلى بدائل التصدير بالطائرة وهناك مباحثات مع الملكية حول الكلف وعدد من البدائل الايجابية ولكن نعول على فتح قريب للمنصة السعودية واستئناف التصدير.


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