مخاوف من ضياع حقوق 700 عامل في مصنع ألبسة

وطنا اليوم:طالب النائب أحمد القطاونة الحكومة بتنفيذ وعودها وحلّ مشكلة (700) عامل في مصنع الألبسة القائم في المدينة الصناعية بمحافظة الكرك، وذلك بعدما أنهى المستثمر القديم خدماتهم في المصنع.

وقال القطاونة إن مصير العمال مازال مجهولا، لافتا إلى أن كثيرا من هؤلاء العمال مازالوا دون عمل ودون مصدر دخل يمكّنهم من الإنفاق على عائلاتهم.

وأشار القطاونة إلى أن عددا من هؤلاء العمال أصبحوا مهددين بالسجن أو الطرد من المنزل بعد عجزهم عن تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

وتابع القطاونة أن الحكومة تعهدت بالتواصل مع المستثمر الجديد وأن تكون أولوية التشغيل للعمال السابقين وفقا للاتفاق الذي وقعه وزير العمل السابق نايف استيتية، لكن الحكومة لم تنفذ وعدها.

وقال القطاونة إن القضية تشمل (700) أسرة أردنية أصبح مصيرها مجهولا، خاصة وأنهم يعيلون نحو (4000) فرد، مطالبا الحكومة بايجاد حلول لهم