ردود فعل واسعة على التجاوزات في عيد الاستقلال

وطنا اليوم:انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية بسلسلةٍ من التعليقات الغاضبة والاحتقانية.

وتلك التي تُحاول الرد والمتابعة على ما سُمّي بمظاهر انفلات ومُخالفات للقانون بالجُملة خلال احتفالات تلقائية وعفوية في الشوارع بمناسبة عيد الاستقلال.

وتحدّثت منابر تواصليّة عن تلك المُخالفات التي وصلت إلى حدود غير مسبوقة وتسبّبت بزحام شديد في السيارات بالشوارع العامّة.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بدر الماضي إن ضبط الاحتفالات في المناسبات الوطنية وابقائها ضمن السلوك المقبول جهد جماعيا.

وأضاف ، أن ما حصل من تجاوزات خلال الاحتفال بعيد الاستقلال كان فرديا وإن كان يحمل الصفة الجماعية، بدون تحميله لأي وحدات اجتماعية.

وانتقد تصرفات بعض الأردنيين خلال الاحتفال بعيد الاستقلال، بقوله: “لا نحبذ أن نرى احتفالات بهذا الشكل”.

وأفاد: “أخلاقنا وعاداتنا وقيمنا وديننا، لا يقبل ببعض التصرفات التي حصلت خلال الاحتفالات”.

وانتقد المتحدثون، في مداخلتهم تصرفات بعض المواطنين، ووصفوها بغير المسؤولة، موضحين، أن معظم الذي تجاوزا في تصرفاتهم لا يعرفون عن الاستقلال شيئا.

وجه رائد انتقادا للحكومة، بقوله: ” ما عرفت حكومتنا تعمل برامج احتفاليه في مناطق محددة مثل ستاد عمان او القويسمة الحدائق بدون سيارات وتامين باصات للجميع”.

وقالت أم أحمد: “الاحتفال بالاستقلال يجب أن يكون بطريقه حضارية وعدم إيذاء الاخرين”.

أما ناهد، فعلقت: “مظاهر الفرح كانت قمة الفوضى وجزء كبير من المسؤولية على الحكومة ما فكرت في تنظيم احتفالات لتختصر الفوضى والأزمات في الشوارع”.

أما عمر فانتقد، اغلاق الشوارع، وتعطيل عمل الطواقم الطبية، بقوله: “في العقبة سيارة الإسعاف نصف ساعة قطعت اقل من ٢ كيلو بسبب الازدحامات المرورية”

وعلى فيسبوك طالب الناشط الإلكتروني مجدي قبالين بمحاسبة وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة لأنه وصف الاحتفالات في الشوارع وإغلاق بعضها وإعاقة السير بأنه “مظهر متخلف” وكان جمعة قد نشر على تويتر تغريدة انتقد فيها ما أسماه في التعبير عن الاحتفال بعيد الاستقلال كما ألمح لإغلاق الشوارع وتعطيل مصالح الناس خلافا لمضامين عيد الاستقلال.

واعتبر الوزير السابق جمعة أن بعض المواكب كان ينبغي أن لا تعلن الهوية العشائرية أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال