معهد ايجابي يختتم برنامجا تدريبيا بعنوان (تحليل البيانات باستخدام ذكاء الأعمال)

وطنا اليوم:اختتم في شركة المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان برنامجا تدريبيا بعنوان “تحليل البيانات باستخدام ذكاء الأعمال Microsoft Power PI 2021” خلال الفترة 21 – 24 ايار، باشراف المدرب نسيم ابوالهيجاء، وبمشاركة ممثلين لعدة شركات صناعية أردنية.

مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، اكد خلال حفل تخريج المشاركين في هذا البرنامج، ان معهد ايجابي سيركز خلال الفترة القادمة على الدورات المتخصصة ذات المستوى المتقدم، وذلك بهدف رفع قدرات وكفاءة العاملين في الشركات الصناعية الأردنية، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير منتجاتهم وآليات التسويق والترويج، داعيا المشاركين في الدورة الى الاستفادة من برامج الغرفة المختلفة التي تقدمها لمنتسبيها، ومنها الدورات المتخصصة في ادارة وصيانة انظمة الطاقة والتنمية المستدامة وغيرها من البرامج.

مدير عام معهد ايجابي الدكتور وسيم حداد اوضح ان برنامج (تحليل البيانات باستخدام ذكاء الأعمال) استهدف توفيرالمعارف الأساسية في تحليلات البيانات لتحقيق أهداف العمل، من خلال المفاهيم الأساسية المتعلقة بتطبيق تحليلات البيانات، واستخدام تقنيات البيانات وانشاء ومشاركة التقارير ولوحات المعلومات، اضافة الى تزويد المشاركين بمهارات استخدام برنامج الاكسل المتقدمة.

واضاف حداد ان “ايجابي” سيواصل اقامة مثل هذه الدورات الهادفة الى تنمية الموارد البشرية والارتقاء بواقع عمل المنشآت الصناعية وتحسين جودة المنتجات، وجعلها قادرة على تلبية متطلبات السوق، كما يجرص المعهد على الاستفادة من التغذية الراجعة للمشاركين في هذه الدورات، لتطوير برامج المعهد.