انخفاض أسعار حديد التسليح 40 دينارا

وطنا اليوم:انخفضت اسعار حديد التسليح في السوق المحلي مؤخرا بواقع 40 دينارا للطن الواحد مقارنة باسعارها للاشهر السابقة، حيث اصبح يباع طن حديد التسليح حاليا لكافة المشاريع بواقع 545 دينارا للطن في حين كان سعره سابقا حول 585 دينارا للطن.

وارجع تجار تراجع الاسعار حاليا الى انخفاض معدلات الطلب وارتفاع اسعار الفائدة البنكية والتي اثرت سلبا على قدرات المواطنين والمستثمرين بفتح مشاريع اسكانية جديدة سواء فردية او لشركات الإسكان.

وقالوا ان تراجع عمل قطاع الاسكان قلل معدلات الطلب، مشيرين الى ان قطاع الاسكان يعد أحد أهم القطاعات المحركة لقطاعي الحديد والاسمنت.

وفي هذا السياق اكد تاجر وموزع حديد / جمال المفلح تراجع اسعار حديد التسليح بواقع 40 دينارا للطن، وان متوسط سعر طن الحديد حاليا حول 545 دينارا للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة، مشيرا ان متوسط السعر للاشهر السابقة كان حول 585 دينارا للطن.

واشار الى ان زيادة الكميات المعروضة وانخفاض معدلات الطلب وارتفاع اسعار الفائدة، دفع كبار التجار إلى بيع المنتج بهامش ربحي بسيط لتامين جزء من المصاريف والالتزامات المالية المترتبة عليهم، وهو ما اثر بشكل مباشر بخفض سعر المنتج محليا.

ولفت الى ان القطاع يعاني تراجعا مستمرا كل عام عن العام الذي سبقه، مشيرا إلى تراجع مبيعات القطاع خلال الشهر الماضي وهذا الشهر برغم انه يعد من الاشهر المهمة لعمل القطاع.

بدوره قال التاجر محمد عبابنة إن القطاع يعاني تراجعا في الاسعار وان حركة الطلب لم تتحسن خلال شهر رمضان وحتى الان، مرجعا ذلك لعدم فتح مشاريع جديدة بزخم ما كان في السنوات السابقة.

واضاف ان القطاع يعاني ركودا وتراجعا مستمرا منذ عدة سنوات، مشددا على اهمية طرح عطاءات حكومية جديدة لانعاش القطاع وتمكين التجار من تامين الكلف والالتزامات المالية المترتبة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالب اخرون بتقديم حوافز للقطاع وطرح عطاءات حكومية جديدة لانعاش القطاع وضمان ادامة عمله وللحفاظ على ما تبقى من تجارة حديد واسمنت