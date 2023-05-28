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العراق يعلن عن مشروع ضخم مع تركيا للنقل ينافس قناة السويس

منذ 3 ساعات
العراق يعلن عن مشروع ضخم مع تركيا للنقل ينافس قناة السويس

وطنا اليوم:أعلنت دولة العراق، امس السبت، عن إطلاق مشروع بقيمة 17 مليار دولار لربط ميناء “الفاو” على ساحله الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق، في خطوة تهدف إلى تطوير اقتصاد البلاد.
وذكرت وسائل إعلام أن “طريق التنمية، المزمع إنشاؤه، يهدف إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحول البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس”، حسب موقع “سي إن بي سي”.
وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي لـ رويترز “لا تتصور أن طريق التنمية هو عبارة عن طريق فقط لمرور البضائع أو المسافرين، لا، هذا الطريق سوف يكون فتحة لأبواب التنمية بمساحات شاسعة في العراق”.
ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز، ومن المنتظر أن يمثل ذلك تحولاً كبيراً في شبكة النقل القديمة الحالية في البلاد.
وتشغل خدمة القطارات العراقية حاليا عددا قليلا من الخطوط بما في ذلك وسائل شحن بطيئة للنفط وقطار ركاب واحد يسير ليلاً من بغداد إلى البصرة يستغرق من عشر ساعات إلى 12 ساعة في رحلة تبلغ مسافتها 500 كيلومتر.
كما قال الفرطوسي إن مشروع ميناء الفاو الكبير الذي جرى التخطيط له منذ أكثر من عقد، في منتصف الطريق للانتهاء منه.
ويعود نقل الركاب بين العراق وأوروبا إلى خطط كبرى وضعت في بداية القرن العشرين لتدشين خط سريع من بغداد إلى برلين


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