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العراق يسعى للربط البري مع الاردن

منذ ساعة واحدة
العراق يسعى للربط البري مع الاردن

 

وطنا اليوم – اعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد السبت عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بقرابة 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.

 

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي الأردن و قطر والإمارات والكويت وعمان وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعي ممثلوها من وزارات النقل السبت إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.


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