دعوة إسرائيلية لاستئناف المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

وطنا اليوم – دعت المعارضة “الإسرائيلية”، اليوم السبت، لاستئناف المظاهرات الاحتجاجية ضد تعديلات حكومة بنيامين نتنياهو القضائية.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “ستُستأنف الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو اليوم الساعة السابعة مساء، وذلك للأسبوع 21 في تقاطع كابلان بتل أبيب وفي حوالي 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل”.

وبحسب منظمو الاحتجاجات: “إن الاحتجاج ضد الديكتاتورية سيعقد عطلة نهاية الأسبوع الـ21 لمحاربة انقلاب النظام، بعد تمرير الميزانية، اعترف نتنياهو بصوته بأنه يتجه نحو الديكتاتورية – فقط مئات الآلاف في الشوارع يمكنهم إيقافه”.

واعتبر بيان المنظمين: “بأنه من الواضح الآن للجميع أن التقاضي في مقر إقامة الرئيس كان حيلة من قبل نتنياهو لشراء الوقت ورشوة شركائه، إسرائيل على بعد خطوة واحدة من أن تصبح ديكتاتورية، شيء واحد فقط أوقف نتنياهو في الجولة الأولى هي احتجاج الملايين، وسوف يوقفه مرة أخرى”.

يشار إلى أن الاحتجاجات ضد تعديلات حكومة نتنياهو القضائية انطلقت منذ أكثر من خمسة شهور، وتطورت لتشكل إغلاق الطرق والمواجهات مع شرطة العدو في مناطق مختلفة، كان أبرزها تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع ويشارك فيها عشرات الآلاف.