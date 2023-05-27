بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

دعوة إسرائيلية لاستئناف المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

منذ 3 ثواني
دعوة إسرائيلية لاستئناف المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

وطنا اليوم –  دعت المعارضة “الإسرائيلية”، اليوم السبت، لاستئناف المظاهرات الاحتجاجية ضد تعديلات حكومة بنيامين نتنياهو القضائية.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “ستُستأنف الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو اليوم الساعة  السابعة مساء، وذلك للأسبوع 21 في تقاطع كابلان بتل أبيب وفي حوالي 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل”.

وبحسب منظمو الاحتجاجات: “إن الاحتجاج ضد الديكتاتورية سيعقد عطلة نهاية الأسبوع الـ21 لمحاربة انقلاب النظام، بعد تمرير الميزانية، اعترف نتنياهو بصوته بأنه يتجه نحو الديكتاتورية – فقط مئات الآلاف في الشوارع يمكنهم إيقافه”.

واعتبر بيان المنظمين: “بأنه من الواضح الآن للجميع أن التقاضي في مقر إقامة الرئيس كان حيلة من قبل نتنياهو لشراء الوقت ورشوة شركائه، إسرائيل على بعد خطوة واحدة من أن تصبح ديكتاتورية، شيء واحد فقط أوقف نتنياهو في الجولة الأولى هي احتجاج الملايين، وسوف يوقفه مرة أخرى”.

يشار إلى أن الاحتجاجات ضد تعديلات حكومة نتنياهو القضائية انطلقت منذ أكثر من خمسة شهور، وتطورت لتشكل إغلاق الطرق والمواجهات مع شرطة العدو في مناطق مختلفة، كان أبرزها تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع ويشارك فيها عشرات الآلاف.

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:32

الخرابشة : اتوقع صدور عفو خاص

13:18

بالصور..الجالية الأردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال 77 تحت شعار عرس وطني

12:52

مديرية الأمن العام تحذر من الاحوال الجوية الخماسينية وعدم الاستقرار

12:24

إنخفاض ملحوظ في حجم التداول في البورصة وهذه أسماء الشركات الخمسة التي ارتفعت أسهمها

12:15

الجيطان يمثل الأردن في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

12:11

أورنج الأردن تشارك الأردنيين أفراحهم وتغير اسم الشبكة احتفالاً بالمناسبات الوطنية

11:11

رئيس بلدية اربد: تقدمت بمشاريع استثمارية الى وزارة الادارة المحلية منذ 6 شهور ولم تصل الموافقة

11:09

ماذا قالت صحيفة الجزيرة الاردنية عن ذكرى الاستقلال؟

11:07

للعام العاشر على التوالي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدلله للتميّز التربوي وزين تُجدّدان اتفاقيتهما الاستراتيجية

09:58

دراسة طلب لترخيص خدمة انترنت جديدة

09:29

إنتَ الصبيحي تبع الضمان..؟

07:19

هؤلاء الضيوف سبحضرون حفل زفاف الامير

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله