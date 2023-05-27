إنخفاض ملحوظ في حجم التداول في البورصة وهذه أسماء الشركات الخمسة التي ارتفعت أسهمها

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (7.69) مليون دينار وبنسبة (41.06%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (6.70) مليون دينـار وبنسبـة ( 35.76%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (4.34) مليون دينار وبنسبة (23.18%).

أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2483.9) نقطة مقارنة مع (2490.2) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (0.25%). وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.28%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (0.95%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.93%) . ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (124) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (39) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (49) شركة.