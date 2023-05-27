بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

إنخفاض ملحوظ في حجم التداول في البورصة وهذه أسماء الشركات الخمسة التي ارتفعت أسهمها

منذ ساعة واحدة
إنخفاض ملحوظ في حجم التداول في البورصة وهذه أسماء الشركات الخمسة التي ارتفعت أسهمها

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:18

بالصور..الجالية الأردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال 77 تحت شعار عرس وطني

12:52

مديرية الأمن العام تحذر من الاحوال الجوية الخماسينية وعدم الاستقرار

12:15

الجيطان يمثل الأردن في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

12:11

أورنج الأردن تشارك الأردنيين أفراحهم وتغير اسم الشبكة احتفالاً بالمناسبات الوطنية

11:11

رئيس بلدية اربد: تقدمت بمشاريع استثمارية الى وزارة الادارة المحلية منذ 6 شهور ولم تصل الموافقة

11:09

ماذا قالت صحيفة الجزيرة الاردنية عن ذكرى الاستقلال؟

11:07

للعام العاشر على التوالي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدلله للتميّز التربوي وزين تُجدّدان اتفاقيتهما الاستراتيجية

09:58

دراسة طلب لترخيص خدمة انترنت جديدة

09:29

إنتَ الصبيحي تبع الضمان..؟

07:19

هؤلاء الضيوف سبحضرون حفل زفاف الامير

07:14

ماقصة اليخت؟ .. وماهو جهاز المخابرات المسؤول عن تفجير “نورد ستريم”

07:05

المعشر: الاردن يمر في عملية تحديث تخرجه من عنق زجاجة ضيق وتنقله الى مئوية جديدة عنوانها الديمقراطية والتعددية والحداثة

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله