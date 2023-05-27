إنخفاض ملحوظ في حجم التداول في البورصة وهذه أسماء الشركات الخمسة التي ارتفعت أسهمها

وطنا اليوم- بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 21/05 – 24/05 حوالي (4.7) مليون دينار مقارنة مع (5.6)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (15.9%)، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (18.7) مليون دينار مقارنة مع (27.8)مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (17. مليون سهم، نفذت من خلال (12228) عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (7.69) مليون دينار وبنسبة (41.06%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (6.70) مليون دينـار وبنسبـة ( 35.76%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (4.34) مليون دينار وبنسبة (23.18%).
أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2483.9) نقطة مقارنة مع (2490.2) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (0.25%). وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.28%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (0.95%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.93%) .ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (124) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (39) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (49) شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الأردن الدولية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (15.38%) , الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (14.04%) , التأمين العربية – الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.68%) , الاردن الدولية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.12%) , والتجمعات لخدمات التغذية والاسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (10.53%) .
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة (10.00%), حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.58%), الموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.70%), مجموعة أوفتك القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.11%), ومجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي حيث انخفض سعر السهم بنسبة (7.69%).
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