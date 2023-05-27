للعام العاشر على التوالي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدلله للتميّز التربوي وزين تُجدّدان اتفاقيتهما الاستراتيجية

وطنا اليوم- عمّان 27 أيّار 2023: جدّدت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي وشركة زين اليوم اتفاقيتهما الاستراتيجية التي تجمعهما منذ 10 أعوام، لتواصل زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لحفل توزيع جوائز الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، احتفاءً بتميّز الكوادر التربوية وبعطائهم المتواصل.

ووقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز لبنى طوقان، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية جائزة الملكة رانيا العبدلله للتميّز التربوي الدكتور عز الدين كتخدا، والمدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار، حيث جرى التوقيع في مقر الشركة.

وعقب توقيع الاتفاقية؛ ثمنت لبنى طوقان المدير التفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله، دور شركة “زين” ورعايتها لحفل التكريم الملكي، واهتمامها بأن تشارك في إحداث الأثر الإيجابي والمتميز الذي تطمح جمعية الجائزة إلى تعزيزه في الميدان التربوي ، متطلّعين أن يكون ذلك استمرارا لتعاون مثمر ومستدام بين جمعية الجائزة وشركة زين.

من جانبها أكّدت شركة زين التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم ، للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية اسهاماً منها بوضع الأردن بمكانة متميزة في مجال التعليم، حيث يأتي تجديد الاتفاقية من جانب شركة زين استكمالاً لدورها وجهودها بدعم القطاعات الحيوية وأهمها قطاع التعليم الذي يعد الركيزة الأولى لبناء مستقبل مزدهر ومُستدام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه المعلمون في نقل المعرفة والإبداع لدعم وتمكين أبنائنا الطلبة لتحقيق إمكاناتهم في التعلّم والتقدّم، وتماشياً مع الهدف الرابع “التعليم الجيد” والهدف الثامن ” العمل اللائق ونمو الاقتصاد” والهدف السابع عشر “عقد الشراكات”من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها ومبادراتها.

وتدأب شركة زين على دعم قطاع التعليم منذ نشأتها على إطلاق ورعاية مبادرات وبرامج تعليمية تُسهم في تطوير قطاع التعليم، حيث كانت قد أطلقت مبادرة الألواح الذكية والبيضاء في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى دعم كافة فعاليات وأنشطة متحف الأطفال الأردن عبر شراكتها الاستراتيجية مع المتحف، كما ترتبط زين بشراكة مع مؤسسة “لوياك” ضمن برنامج “هومز” لإصلاح وترميم المدارس في المناطق الأقل حظاً، فيما أنشأت مراكز للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، والتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، والتدريب على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية ، إلى جانب دعمها لتطبيق” كريم وجنى” الذي أطلقته مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، ودعم منصة “جو أكاديمي” -أول منصّة تعليم إلكتروني بالمملكة-، ومنصة B12 التي تُعنى بتوفير حلول لرقمنة الإدارة التعليمية، كما تقدّم زين وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الدعم لتغطية تكاليف المنح الدراسية للأيتام المنتفعين من الصندوق وتغطية رسومهم الجامعية، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات الاتصالات في عدد من الجامعات الأردنية الرسمية، كما تعقد زين وعبر منصتها للإبداع ZINC ورشات تعليمية لطلبة الجامعات وغيرها العديد من المبادرات في مجال التعليم.

يُشار إلى أنّ جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدلله للتميّز التربوي قد تأسّست بمبادرة ملكيّة سامية عام 2005؛ إدراكًا لأهميّة التّربية والتّعليم في بناء مجتمع منتج ومفكّر، وإيمانًا بدور التّربويّين على اختلاف مواقعهم في ترسيخ مبادئ التّميُّز، والتأثير إيجابيًّا في طريقة تفكير الأجيال.